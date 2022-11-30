Месси установил антирекорд ЧМ – два незабитых пенальти из трёх

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел точно пробить с точки.

Футболист «Пари Сен-Жермен» взялся исполнять одиннадцатиметровый на 39-й минуте матча против сборной Польши, но не смог переиграть голкипера Войцеха Щесны. Как отмечает Opta, Месси не забил второй пенальти на чемпионатах мира при трёх попытках – это худший результат в истории турнира (минимум с 1966 года, когда начали собирать статистические данные). 35-летний лидер сборной Аргентины опередил ганца Асамоа Гьяна, не сумевшего реализовать пенальти в двух из четырёх попыток.

К перерыву в матче Польша – Аргентина команды так и не открыли счёт.