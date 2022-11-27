Фомин рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что на чемпионате мира в Катаре он поддерживает сборную Аргентины, в составе которой выступает легендарный нападающий Лионель Месси, ещё никогда в своей жизни не выигрывавший этот турнир.

«В начале турнира я хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл, но сейчас понимаю, что будет сложно», — приводит слова Фомина «Чемпионат».

Напомним, что на текущем мундиале аргентинцы успели провести два матча — против Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На данный момент южноамериканская команда занимает вторую строчку турнирной таблицы группы C, отставая от лидирующей Польши на одно очко. Очную встречу лидеры квартета проведут 30 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.