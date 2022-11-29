Игрок «Крыльев» Горшков назвал своих фаворитов ЧМ-2022

Футболист самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков назвал своих претендентов на выигрыш катарского чемпионата мира.

«В Катаре переживаю за Аргентину. Но мои фавориты — Бразилия и Франция. Стандартный набор», — отметил защитник коллектива Российской премьер-лиги в интервью «Чемпионату».

Напомним, что главные претенденты Горшкова набрали по шесть очков после двух туров мундиаля, в то время как «альбиселесте» проиграли в одной из встреч турнира. Судьба Аргентины будет решаться в матче против Польши завтра, 30 ноября. Стартовый свисток арбитра назначен на 22:00 по московскому времени.