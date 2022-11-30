Сабалета: «Играть против Левандовски - это сущий кошмар»

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Бывший аргентинский защитник Пабло Сабалета считает, что его соотечественникам следует быть предельно осторожным с Роебртом Левандовски. Сабалета ранее играл против того и признается - это совсем не подарок.

- Я играл против него ранее, он прекрасный игрок. Он непредсказуем, вот в чем его козырь. Он очень подвижен, быстро проникает в штрафную площадь. А там его остановить уже невозможно, а еще он силен в воздухе. Играть против него было кошмаром, - цитирует Сабалету BBC Two.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.