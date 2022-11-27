Хави рассказал, кого поддержит на ЧМ-2022 в случае вылета сборной Испании

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о своих предпочтениях на катарском чемпионате мира.

Специалист дал достаточно предсказуемый ответ, когда его спросили о том, за кого он будет болеть в случае вылета сборной Испании: «Я буду желать победы сборной Аргентины из-за Месси. Лео – мой друг», – сказал Хави, слова которого приводят испанские СМИ.

Хави Эрнандес возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В прошлом он долгие годы выступал за клуб вместе с Лионелем Месси, который покинул ряды «сине-гранатовых» летом того же 2021 года, перебравшись в «Пари Сен-Жермен».