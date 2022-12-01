Линекер: «Ускорение Месси уже не то, но наблюдать за ним вживую – невероятное удовольствие»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер вновь восхитился талантом семикратного обладателя «Золотого мяча».

Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной Польши, но помог своей команде победить (2:0) и шагнуть в 1/8 финала.

«Наблюдать за игрой Месси вживую – невероятное удовольствие. Да, он уже не ускоряется так, как делал это раньше, но он просто на другом уровне. Потрясающий футболист», – написал в социальных сетях Линекер.

После трёх матчей катарского мундиаля на счету Лионеля Месси два забитых гола и одна результативная передача.