Щесны отбил пенальти Месси

В конце первого тайма матча чемпионата мира Польша - Аргентина арбитр долго принимал решение о потенциальном пенальти в ворота номинальных хозяев. Дело в том, что Войцех Щесны не добрался до мяча после подачи на дальнюю штангу и задел перчаткой лицо Лионеля Месси, который на тот момент неточно пробил головой. Рефери все же поставил 11-метровый.

Месси подошел к мячу и сильно пробил в правую часть ворот, и польский голкипер парировал эту угрозу. Счет остается 0:0. На данный момент обе команды выходят в плей-офф.

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