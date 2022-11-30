Фернандес – самый молодой игрок старта сборной Аргентины на ЧМ со времён юного Месси

Полузащитник Энцо Фернандес стал самым молодым игроком старта сборной Аргентины на последних чемпионатах мира.

Наставник аргентинцев Лионель Скалони назвал состав на игру против Польши, в котором нашлось место 21-летнему хавбеку, представляющему «Бенфику». По информации Opta, Фернандес – самый молодой игрок, выходящий за сборную Аргентины с первых минут в матче чемпионата мира, со времён Лионеля Месси – в 2006 году будущий семикратный обладатель «Золотого мяча» появился в старте в поединке с Нидерландами в возрасте 18 лет и 362 дней.

На счету Энцо Фернандеса один забитый мяч на нынешнем мундиале – как раз с передачи Месси.