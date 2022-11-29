Сенников заявил, что хочет увидеть Роналду и Месси в финале ЧМ-2022

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, какие сборные он хотел бы увидеть в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Да, понятно, что есть такие яркие команды, как Франция и Бразилия, но мне бы хотелось, чтобы в финале Роналду сыграл против Месси, и определилось, кто самый великий», — приводит слова Сенникова Rusfootball.

Эксперт отметил, что мы следим только за европейским футболом, но в мире есть большое количество команд, на которые нужно обратить внимание.

Португалия уже обеспечила себе выход из группы, одержав две победы, а сборной Аргентины предстоит побороться за путевку в плей-офф в третьем туре ЧМ в матче с Польшей (30 ноября в 22:00 по мск).