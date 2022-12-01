Калешин: Польша показала слабое качество игры в матче с Аргентиной

Рулевой «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о выходе сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Считаю, что поляки провели слабый матч с Аргентиной. Понятно, что их устраивало минимальное поражение, и они добились итоговой цели. Но качество их игры было слабым», — приводит слова Калешина Metaratings.

По мнению специалиста, Аргентина превзошла соперника и одержала заслуженную победу. Вместо поляков в плей-офф должна была выходить сборная Мексики, добавил эксперт.

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Австралией, матч состоится 3 декабря в 22:00 по мск, а Польше будет противостоять Франция, игра между ними пройдет 4 декабря в 18:00 по мск.