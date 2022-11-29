Скалони объяснил, почему Дибала не выходит на поле

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, почему нападающий Пауло Дибала не получает игровое время на чемпионате мира – 2022.

Скалони заявил Cialcio Mercato, что если Дибала не выходит, то это связано с решением тренера, с футболистом все в порядке, конечно, он хотел бы играть, но это может не произойти в ближайших матчах турнира.

На чемпионате мира в Катаре 29-летний нападающий пока на поле не появлялся. На мундиале сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2) и одержала победу над Мексикой (2:0). В заключительном туре подопечные Скалони встретятся с Польшей (30 ноября).