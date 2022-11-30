​Тренер Польши сравнил Месси с известным горнолыжником

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич перед матчем чемпионата мира с Аргентиной сравнил Лионеля Месси с итальянским горнолыжником Альберто Томбой.

«Лионель Месси на поле – это как Альберто Томба на склоне. Он может уходить от всех, как это делал Томба. Не думаю, что когда-то мы найдём окончательный ответ на вопрос, как остановить Месси», - сказал Михневич в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Альберто Томба выигрывал «золото» на Олимпийских играх в 1988 году (дважды) и 1992 году.

Матч Польша – Аргентина стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча во всех красках можно в текстовой трансляции.