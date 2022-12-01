Месси высказался о побитом рекорде Марадоны

Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем достижении. Он превзошел легендарного Диего Марадону по матчам на чемпионатах мира.

«Мне рассказали об этом рекорде, я даже не знал о нем. Очень рад, что продолжаю ставить рекорды. Верю, что Диего Армандо был бы рад за меня. Марадона всегда хорошо ко мне относился. Диего радовался, когда у меня все было хорошо», - передает слова 35-летнего нападающего RMC Sport.

Вчерашний матч против Польши стал для Лионеля 22-м на мундиалях. По этому показателю он обогнал Марадону.

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина сыграет против Австралии. Матч пройдет 3 декабря.