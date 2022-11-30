Александров признался, что его не впечатляет игра сборной Аргентины на ЧМ-2022

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«На чемпионате мира пока никто не разочаровал. Да, аргентинцы пока не впечатляют, хоть они и обыграли мексиканцев. Хорошо, что у них есть Месси», — приводит слова Александрова «Чемпионат».

Помимо этого, футболист отметил, что сборная Германии показала неплохую игру и не заслуживает последнего места в группе, но в целом фавориты выглядят так, как и должны.

Сборная Аргентины набрала четыре очка в двух матчах чемпионата мира и занимает второе место в квартете C. Сегодня, 30 ноября, подопечные Лионеля Скалони проведут заключительный матч в рамках группового этапа против Польши, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.