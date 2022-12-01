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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси прокомментировал нереализованный пенальти

01 Декабря 2022 • 01:04 Комментировать
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Польшей (2:0).

35-летний нападающий подошёл к точке на 39-й минуте, но не сумел вывести команду вперёд, однако в самом начале второго тайма аргентинцы добились своего, а затем удвоили преимущество. Коллектив Лионеля Скалони завершил групповой этап на первой строчке в таблице.

«Зол из-за нереализованного пенальти, но после моей ошибки команда прибавила. Мы знали, что первый гол изменит игру. Победа над Мексикой придала нам душевного спокойствия, но мы понимали, что сегодня снова должны выиграть», – цитирует Лионеля Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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