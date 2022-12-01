Месси прокомментировал нереализованный пенальти

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Польшей (2:0).

35-летний нападающий подошёл к точке на 39-й минуте, но не сумел вывести команду вперёд, однако в самом начале второго тайма аргентинцы добились своего, а затем удвоили преимущество. Коллектив Лионеля Скалони завершил групповой этап на первой строчке в таблице.

«Зол из-за нереализованного пенальти, но после моей ошибки команда прибавила. Мы знали, что первый гол изменит игру. Победа над Мексикой придала нам душевного спокойствия, но мы понимали, что сегодня снова должны выиграть», – цитирует Лионеля Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в социальных сетях.