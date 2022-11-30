Мостовой – о матче со сборной Польши: «Думаю, процентов 80 людей будут болеть за Аргентину и Месси»

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой высказал своё мнение касательно предстоящего поединка Польша – Аргентина.

«Думаю, процентов 80 людей будут болеть за Аргентину и Месси. Я изначально включал аргентинцев в число фаворитов», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист выразил надежду на то, что сборная Аргентины сумеет пробиться в следующий этап турнира и сыграть в стадии на выбывание.

Вместе с тем эксперт заметил, что у европейской команды в составе есть довольно большое количество очень качественных футболистов высокого уровня.

Поединок между аргентинцами и поляками состоится сегодня в 22:00.