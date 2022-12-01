​Щесны: «Приятно взять пенальти от того, кого я считаю лучшим футболистом в истории»

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны дал комментарий по поводу взятого им пенальти в матче против Аргентины. Одиннадцатиметровый исполнял звёздный нападающий «альбиселесте» Лионель Месси.

«Приятно взять пенальти от того, кого я считаю лучшим футболистом в истории. Пожалуй, это лучшее чувство, которое может испытать вратарь. А когда это случается на чемпионате мира, это особенно приятно», - высказался Щесны, чьи слова приводит TV2.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Польшу со счётом 2:0. При этом обе команды пробились в плей-офф – аргентинцы заняли первое место в группе, а поляки – второе.