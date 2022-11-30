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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Польши пропустила первый гол на чемпионате мира

30 Ноября 2022 • 23:14 Комментировать
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Незадолго до перерыва в ворота поляков был назначен пенальти, но голкипер Войцех Щесны отбил удар самого Лионеля Месси. Однако в начале второй половины игры  аргентинцы таки затолкали мяч в ворота Щесны. Это сделал Алексис Макаллистер, которому выкатил мяч ди Мария. Как выяснилось, это был первый гол, который Польша пропустила на чемпионате мира 2022 года. 

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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