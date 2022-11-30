Щесны - третий вратарь, отразивший два пенальти с игры на чемпионатах мира

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Незадолго до перерыва в ворота поляков был назначен пенальти, но голкипер Войцех Щесны отбил удар самого Лионеля Месси. Ранее Щесны уже спасал свою команду в аналогичной ситуации с Саудовской Аравией - тогда он также отбил пенальти, причем, что любопытно, также под конец первого тайма.

Щесны - лишь третий голкипер в истории чемпионатов мира, которому удалось отбить два пенальти по ходу турнира (за исключением серии послематчевых ударов, разумеется). Ранее это удалось его соотечественнику Яну Томашевскому на чемпионате мира 1974 года, а затем американцу Брэду Фриделю в 2002 году.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.