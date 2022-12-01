Щесны - о матче с Аргентиной: «Впервые в карьере я рад поражению»

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны дал комментарий по поводу вчерашнего матча против Аргентины в заключительном туре группового этапа ЧМ-2022. Поляки проиграли со счетом 0:2, но смогли пробиться в плей-офф, обойдя Мексику по разнице мячей.

«Нам было тяжело, ведь мы играли против команды более высокого уровня. Да, в этом матче мы проиграли, но я, наверное, впервые в карьере рад поражению. Вся моя семья смотрела эту игру в Варшаве. Я пока не еду домой», - передает слова голкипера TVP Sport.

В плей-офф чемпионата мира, проходящего в Катаре, Польша встретится с командой Франции. Матч пройдет в воскресенье, 4 декабря.