Ширер: «Левандовски был бы главной суперзвездой, не будь Месси и Роналду»

Бывший английский бомбардир Алан Ширер считает, что польскому нападающему Роберту Левандовски не повезло родиться в эпоху, когда в футболе есть Лионель Месси и Криштиану Роналду. По мнению Ширера, без них Левандовски получил бы намного больше славы и признания.

- Левандовски и Месси - два гиганта голов, которые вывели понятие о результативности на новый уровень. Если бы не было Месси и Роналду, то я уверен, что Левандовски получил бы куда больше медийности, известности, он заслуживает этого, - цитирует слова Ширера BBC Sport.