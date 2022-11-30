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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ширер: «Левандовски был бы главной суперзвездой, не будь Месси и Роналду»

30 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Бывший английский бомбардир Алан Ширер считает, что польскому нападающему Роберту Левандовски не повезло родиться в эпоху, когда в футболе есть Лионель Месси и Криштиану Роналду. По мнению Ширера, без них Левандовски получил бы намного больше славы и признания.

- Левандовски и Месси - два гиганта голов, которые вывели понятие о результативности на новый уровень. Если бы не было Месси и Роналду, то я уверен, что Левандовски получил бы куда больше медийности, известности, он заслуживает этого, - цитирует слова Ширера BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Алан Ширер Роберт Левандовски
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