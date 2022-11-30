Полузащитник «Оренбурга» Сесар Флорентин дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в преддверии матча сборной Аргентины против Польши на чемпионате мира.

«Я хорошо знаком с некоторыми футболистами сборной Аргентины, пересекался с ними на поле. С Алексом Маккалистером мы в «Аргентинос Хуниорс» были, например. Я прекрасно знаю их возможности и надеюсь, что они помогут сегодня нашей команде.

Спокоен ли я перед игрой? Нельзя быть спокойным, когда такой важный матч. Уверен, что и футболисты испытывают волнение, и это нормально, они представляют свою страну на важнейшем событии. Уверен, что сегодня всё будет хорошо, и Аргентина сделает ещё один шаг к титулу», - сказал Флорентин.

Матч Польша – Аргентина стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.