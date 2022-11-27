Мартинес: «Знали, что если проиграем – вылетим»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу «альбиселесте» над сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре. Победу аргентинцам принесли два точных удара от Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

«Прекрасно понимали, что если проиграем, то вылетим с чемпионата мира. Это были очень тяжёлые дни для нас, но мы не сдаёмся. Благодаря нашему 10 номеру всё становится легче», - поделился голкипер пресс-службе сборной Аргентины.

30 ноября сборную Аргентины ждёт важнейший матч против команды Польши. Параллельно в группе С сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики.

Ситуация сейчас такова: четыре очка у лидера квартета – команды Польши. На втором месте с тремя очками сборная Арегнтины. На третьем – сборная Саудовской Аравии с тем же количеством баллов. Замыкает квартет сборная Мексики – одно очко.