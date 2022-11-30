Талалаев: «Какое-то время на игру Аргентины без Месси хотелось бы посмотреть»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал предстоящий поединок между национальными сборными Польши и Аргентины.

Специалист признался, что у него вызывает повышенный интерес приближающийся решающий поединок за выход из группы между европейцами и южноамериканцами.

Эксперт не считает, что вся сила Аргентины заключается лишь в одном игроке – Лионеле Месси. В то же время он отметил, что и у Польши есть свои сильные стороны.

«Месси выйдет в основном составе, но какое-то время на игру Аргентины без Месси хотелось бы посмотреть, но у Скалони это исключено», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».