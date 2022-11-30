Петржела: «Сейчас команды считают очки, чтобы выйти из группы»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о качестве матчей катарского чемпионата мира.

«Когда идут матчи в группах, всегда футбол скучный. То, что показывают команды в Катаре, это нехороший футбол. Все играют медленно, на тактику. Сейчас команды считают очки, чтобы выйти из группы. И так всегда на первой стадии чемпионата мира: игры в группах - катастрофа», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, настоящий чемпионат мира начнётся со стадии 1/8 финала. Также Петржела рассказал, что иногда переключает телеканал во время игр мундиаля.

Напомним, что групповая стадия катарского турнира завершится в пятницу, 2 декабря.