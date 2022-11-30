Сборная Польши не может пробиться в плей-офф ЧМ с 1986 года

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Сборная Польши попытается завоевать путевку в плей-офф чемпионата, и, если это получится, то впервые с 1986 года, когда чемпионат мира прошел в Мексике, полякам удастся преодолеть стадию группового раунда. Тогда поляки остановились в 1/8 финала, но там разгромно проиграли Бразилии - 0:4. Тренировал ту команду Антоний Пехничек.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.