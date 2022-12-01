​В Аргентине поставили оценку Месси за матч с Польшей

В среду вечером сборная Аргентины обыграла Польшу со счётом 2:0, благодаря чему пробилась в плей-офф чемпионата мира с первого места. Звёздный Лионель Месси ушёл с поля без гола, причём в первом тайме он не реализовал одиннадцатиметровый – Войцех Щесны справился с ударом представителя «ПСЖ».

Аргентинский TyC Sports выпустил материал с оценками футболистов. Наивысшую оценку в 8 баллов получили три игрока – Ноэль Молина, Энцо Фернандес и… Лионель Месси. Несмотря на незабитый пенальти, журналисты считают, что капитан «альбиселесте» провёл хороший матч.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Австралии.