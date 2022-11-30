Месси не забил пенальти, но Аргентина всё равно победила Польшу и вышла с первого места

Сборная Аргентины давила, получила право на пенальти, но Месси его не забил. Однако во втором тайме южноамериканцы забили дважды, сумели выиграть в матче и возглавили группу.

Перед последним туром группы С все четыре команды имели шансы на попадание в плей-офф и в матчах между собой должны были определить первые две команды квартета. Польшу в матче против Аргентины устраивала ничья, при любых раскладах она бы выводил Левандовски и компанию в плей-офф. При определенных раскладах «альбиселесте» тоже устраивала бы мирный исход, но вряд ли Месси и компания хотели зависеть от результата матча Мексики и Саудовской Аравии.

Аргентинцы постарались с первых минут взяли мяч под свой контроль и сразу пошли вперёд. Поляки же в дебюте игры спокойно оборонялись и пытались найти возможность для контратаки. За первые десять минут Месси успел дважды пробить по воротам. Сначала он выстрелил из-за пределов штрафной, но получилось не слишком сильно, и Щесны мяч спокойно забрал. Затем Месси уже слева ворвался приблизился к воротам и бил с более близкого расстояния, но голкипер поляков на этот раз парировал футбольный снаряд на угловой.

Вскоре Акунья получил мяч также слева в штрафной, обыграл защитника и бил в направлении дальнего верхнего угла, но получилось выше. Минут через десять он же вновь наносил удар из той же позиции, на этот раз получилось хорошо по высоте, но вновь немного неточно. По истечении получаса «сухой лист» постарался оформить ди Мария, но его удар от углового флажка Щесны в красивом прыжке парировал.

Затем Альварес вновь слева вышел один на один с вратарем и пробил, но голкипер поляков спас. После атаки вторым темпом форвард навесил на дальний угол вратарской, где Месси головой пробил мимо ворот, а потом получил от Щесны рукой в лицо. Арбитр после просмотра повтора посчитал, что этого достаточно для назначения пенальти. Решение было спорным, так что сейв вратаря после удара всё того же Месси с точки, пожалуй, был справедливым.

Аргентинцы продолжали давить. Альварес слева сместился в центр и пальнул с линии штрафной, Щесны отбил мяч перед собой в де Пауля, но сам же потом поймал футбольный снаряд. В итоге на перерыв поляков благодаря своему вратарю ушли с нулями на табло.

Уже в первой же атаке после перерыва аргентинцы своего добились. Молина с ди Марией разыграли стеночку на правом фланге, и защитник прострелил чуть назад на Макаллистера, который пробил несильно, но очень точно в дальний угол. Судьи проверяли гол на предмет офсайда, но всё было по правилам.

Поляки же едва быстро не отыгрались. Они заработали штрафной на правом фланге, и после навеса Глик выиграл борьбу в воздухе, но пробил чуть мимо штанги. Поляки вообще постарались прибавить, но теперь уже аргентинцы опасно огрызались контратаками. По истечении часа Макаллистер мог оформить дубль. Месси красивой диагональю нашёл зону слева, куда ворвался Паредес и прострелил в центр, но удар его партнера Щесны забрал намертво.

Вскоре аргентинцы забили вновь. Фернандес протащил мяч по центру и сделал вертикальную передачу в штрафную на Альвареса, который мощно пробил в дальний верхний угол. Спасти ворота Щесны не смог.

Почти тут же после прострела слева Месси расстреливал ворота, но попал во вратаря. Спустя пару минут лидер аргентинцев вывел Альвареса на рандеву с Щесны, но удар форварда просвистел в сантиметрах от ближней «девятки». Причём к этому моменту любой пропущенный мяч опускал бы поляков на третье место в группе.

За пять минут до конца матча Кивёр сделал слева ужасный пас назад, который легко перехватил Лаутаро Мартинес, вышел один на один с Щесны, но пробил чуть мимо дальнего угла. Поляки в концовке просто оборонялись, боясь пропустить ещё один гол, который мог бы стать фатальным. В компенсированное время Тальяфико слева вырвался на рандеву с Польшей, подсёк мяч над Щесны, но Кивёр с ленточки головой вынес.

Таким образом, сборная Аргентина заняла первое место в квартете С. Теперь в матче 1/8 финала 3 декабря ей предстоит сыграть с командой Австралии. Что касается поляков, то они стали вторыми в квартете. Они свой матч 1/8 с Францией проведут 4-го декабря.

Роман Андреев