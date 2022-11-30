Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси не забил пенальти, но Аргентина всё равно победила Польшу и вышла с первого места

30 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать (9)
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Сборная Аргентины давила, получила право на пенальти, но Месси его не забил. Однако во втором тайме южноамериканцы забили дважды, сумели выиграть в матче и возглавили группу.

Протокол игры  
Польша0:2Аргентина
  46'Макаллистер Алексис (0:1)
  67'Альварес Хулиан (0:2)
Щесны ВойцехКэш МэттиГлик КамилКивёр ЯкубБерешиньски Бартош 73' (Енджейчик Артур ( 73') Зелиньски ПётрБелик Крыстян 62' (Шиманьски Дамиан ( 62') Крыховяк Гжегож  79' 84' (Пёнтек Кшиштоф ( 84') Франковски Пшемыслав 46' (Скораш Михал ( 46') Свидерски Кароль 46' (Каминьски Якуб ( 46') Левандовски Роберт
Запасные: Шиманьски СебастьянЗалевски НиколаСкорупски ЛукашГросицки КамилГумни РобертГрабара КамильБеднарек ЯнМилик АркадиушЖурковски ШимонВетеска Матеуш
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро КристианОтаменди НиколасАкунья Маркос  49' 60' (Тальяфико Николас ( 60') Де Пауль РодригоФернандес Энцо 79' (Песселья Херман ( 79') Макаллистер Алексис 84' (Альмада Тьяго ( 84') Месси ЛионельДи Мария Анхель 59' (Паредес Леандро ( 59') Альварес Хулиан 79' (Мартинес Лаутаро ( 79')
Запасные: Мартинес ЛисандроДибала ПаулоМонтьель ГонсалоГидо РодригесФойт ХуанРульи ХеронимоГомес Алехандро ПапуАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
30 ноября. Стадион "Стадион 974".

Перед последним туром группы С все четыре команды имели шансы на попадание в плей-офф и в матчах между собой должны были определить первые две команды квартета. Польшу в матче против Аргентины устраивала ничья, при любых раскладах она бы выводил Левандовски и компанию в плей-офф. При определенных раскладах «альбиселесте» тоже устраивала бы мирный исход, но вряд ли Месси и компания хотели зависеть от результата матча Мексики и Саудовской Аравии.

Аргентинцы постарались с первых минут взяли мяч под свой контроль и сразу пошли вперёд. Поляки же в дебюте игры спокойно оборонялись и пытались найти возможность для контратаки. За первые десять минут Месси успел дважды пробить по воротам. Сначала он выстрелил из-за пределов штрафной, но получилось не слишком сильно, и Щесны мяч спокойно забрал. Затем Месси уже слева ворвался приблизился к воротам и бил с более близкого расстояния, но голкипер поляков на этот раз парировал футбольный снаряд на угловой.

Вскоре Акунья получил мяч также слева в штрафной, обыграл защитника и бил в направлении дальнего верхнего угла, но получилось выше. Минут через десять он же вновь наносил удар из той же позиции, на этот раз получилось хорошо по высоте, но вновь немного неточно. По истечении получаса «сухой лист» постарался оформить ди Мария, но его удар от углового флажка Щесны в красивом прыжке парировал.

Затем Альварес вновь слева вышел один на один с вратарем и пробил, но голкипер поляков спас. После атаки вторым темпом форвард навесил на дальний угол вратарской, где Месси головой пробил мимо ворот, а потом получил от Щесны рукой в лицо. Арбитр после просмотра повтора посчитал, что этого достаточно для назначения пенальти. Решение было спорным, так что сейв вратаря после удара всё того же Месси с точки, пожалуй, был справедливым.

Аргентинцы продолжали давить. Альварес слева сместился в центр и пальнул с линии штрафной, Щесны отбил мяч перед собой в де Пауля, но сам же потом поймал футбольный снаряд. В итоге на перерыв поляков благодаря своему вратарю ушли с нулями на табло.

Уже в первой же атаке после перерыва аргентинцы своего добились. Молина с ди Марией разыграли стеночку на правом фланге, и защитник прострелил чуть назад на Макаллистера, который пробил несильно, но очень точно в дальний угол. Судьи проверяли гол на предмет офсайда, но всё было по правилам.

Поляки же едва быстро не отыгрались. Они заработали штрафной на правом фланге, и после навеса Глик выиграл борьбу в воздухе, но пробил чуть мимо штанги. Поляки вообще постарались прибавить, но теперь уже аргентинцы опасно огрызались контратаками. По истечении часа Макаллистер мог оформить дубль. Месси красивой диагональю нашёл зону слева, куда ворвался Паредес и прострелил в центр, но удар его партнера Щесны забрал намертво.

Вскоре аргентинцы забили вновь. Фернандес протащил мяч по центру и сделал вертикальную передачу в штрафную на Альвареса, который мощно пробил в дальний верхний угол. Спасти ворота Щесны не смог.

Почти тут же после прострела слева Месси расстреливал ворота, но попал во вратаря. Спустя пару минут лидер аргентинцев вывел Альвареса на рандеву с Щесны, но удар форварда просвистел в сантиметрах от ближней «девятки». Причём к этому моменту любой пропущенный мяч опускал бы поляков на третье место в группе.

За пять минут до конца матча Кивёр сделал слева ужасный пас назад, который легко перехватил Лаутаро Мартинес, вышел один на один с Щесны, но пробил чуть мимо дальнего угла. Поляки в концовке просто оборонялись, боясь пропустить ещё один гол, который мог бы стать фатальным. В компенсированное время Тальяфико слева вырвался на рандеву с Польшей, подсёк мяч над Щесны, но Кивёр с ленточки головой вынес.

Таким образом, сборная Аргентина заняла первое место в квартете С. Теперь в матче 1/8 финала 3 декабря ей предстоит сыграть с командой Австралии. Что касается поляков, то они стали вторыми в квартете. Они свой матч 1/8 с Францией проведут 4-го декабря. 

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Польши
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (9)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
01 Декабря 2022 в 00:47
с огромнейшим преимуществом победили.
Santaclayss
01 Декабря 2022 в 00:43
Месси сильно сдал в скорости и дриблинге на скорости, пасы остались. Польша выдала самый скучный автобус как минимум на этом ЧМ. Жаль, что футбольная фортуна не улыбнулась Мексике.
White_Shark
01 Декабря 2022 в 00:25
Куда там Польша? На Францию? Ммда, более сладких пирожочков и представить сложно для команды Дешама. Скушают и скажут спасибо, давайте ещё))
Что по Аргентине - боюсь, с такой игрой, это не будущий чемпион мира. Но как же Месси тащит... Как же много от него зависит в 35 лет... Давай, дед! Ещё бы 4 матча на отбой.
pol-black
01 Декабря 2022 в 00:49
да они просто не хотели. половину второго тайма и поляки, и арги просто держали счёт. арги пару раз чуть не забили, но в основном просто катали мяч. игру они показали, и неплохую. но фрагментарно.
Alex1972
01 Декабря 2022 в 00:16
Пшеки в атаке были худшей командой на ЧМ... Не понятно - на что надеялись... Пасы Месси это, конечно, нечто... Но вообще он выглядел уставшим... Другие сработали хорошо... Это главное... Впереди - мощные кенгурята...
Element-22
01 Декабря 2022 в 00:09
Вот это уже взрослый, солидный футбол от Аргентины, мне прям зашло. И Месси был очень хорош, но эти левые пенальти для двух «икон» уже по горло надоели.
ARTUR
01 Декабря 2022 в 00:04
Арги просто раздавили пшеков , жаль мексику они так бомбили арабов , столько моментов , эх Месси ..забей пшекам и поехали бы они домой , а так бестолочь Левандовски радовался так будто это он вывел команду , а не арабы . Вот он истиный ,,лидер ,. сто раз говорил что толку от такого игрока ноль.. полная зависимость от команды . Арги идеально сыграли в центре и обороне . Без шансов были поляки .Месси так хорошо пробил , но Щенсны был еще лучше ..
CERG
01 Декабря 2022 в 00:35
Вообще не понимаю шумиху вокруг него..
pol-black
01 Декабря 2022 в 00:50
арги не хотели видеть мексиканцев в плей офф. наверняка поговорили по тихому с поляками, пообещали не забивать больше.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тунис Тунис
Франция Франция
1
0
15.00 5.40 1.27
Видео
443 мин
Австралия Австралия
Дания Дания
1
0
6.50 3.70 1.62
Видео
Окончен
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
1
2
7.00 4.00 1.55
Видео
Окончен
Польша Польша
Аргентина Аргентина
0
2
5.10 4.10 1.67
Видео
01.12.22 в 18:00
Канада Канада
Марокко Марокко
3.30 3.30 2.30
Видео
01.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Бельгия Бельгия
4.00 3.60 1.95
Видео
01.12.22 в 22:00
Коста-Рика Коста-Рика
Германия Германия
11.00 5.20 1.32
Видео
01.12.22 в 22:00
Япония Япония
Испания Испания
11.00 5.50 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
01:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони – о встрече с Австралией в 1/8 финала: «Мы уже прошли через Саудовскую Аравию»
01:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Нельзя думать, что матч с Австралией будет простым»
01:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони – о победе над Польшей: «Я доволен игрой, нужно продолжать в том же духе»
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси прокомментировал нереализованный пенальти
00:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси побил ещё один рекорд Марадоны на ЧМ 1
00:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Мы не уступим первое место ради избежания встречи с Бразилией»
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мексика не сумела выйти из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года
00:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам рассказал, почему не выпустил Павара в двух последних матчах
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Вероятность финала Аргентина – Бразилия очень низкая
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
10 из 16: Австралия, Аргентина и Польша - новые участники плей-офф
30 Ноября
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фабрегас: «Испания не относится к фаворитам ЧМ-2022»
23:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фернандес – самый молодой среди аргентинцев автор ассиста на ЧМ после Месси образца 2006 года
23:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Индонезии бурно отпраздновали успех Нидерландов
23:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина обошла Италию и расположилась на 3-м месте по количеству авторов голов на чемпионатах мира
23:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины снова забила, Польша пока выходит из группы по жёлтым карточкам
Все новости
Рекомендуем