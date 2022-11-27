Керимов: «Аргентине будет очень тяжело»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов поделился впечатлениями от поединка сборных Аргентины и Мексики на чемпионате мира в Катаре (2: 0).

«В матче, в котором не было голевых моментов , Лео решил. Так и должно быть, но Аргентине будет очень тяжело. Она не фаворит ЧМ ни по игре, ни по уровню состава. Радует, что явных моментов у своих ворот аргентинцы почти не допускают. Месси сегодня забил, но это системная проблема, даже на короткой дистанции ЧМ решить её в одиночку архисложно», - пишет Керимов в Telegram-канале.

В заключительном туре группового этапа в квартете С аргентинцы сыграют с поляками. Параллельно встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики.