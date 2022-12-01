Скалони – о победе над Польшей: «Я доволен игрой, нужно продолжать в том же духе»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал успех своей команды в матче с Польшей (2:0).

Оба своих мяча аргентинцы провели после перерыва – на 46-й и 67-й минутах.

«Очень непростой матч, но игроки смогли переломить ситуацию. В перерыве я сказал, что доволен игрой, нужно лишь не сдаваться, что в итоге нам и удалось. Теперь нам необходимо продолжать в том же духе и в дальнейшем. Я говорил, что мы не будем отказываться от своей игры из-за одного поражения», – заявил на послематчевой пресс-конференции Скалони.

Благодаря сегодняшней победе сборная Аргентины финишировала первой в группе. В 1/8 финала команда сыграет против Австралии.