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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси и Левандовски – в основе: Составы Польши и Аргентины

30 Ноября 2022 • 20:51 Комментировать (1)
Польша
0:0
Аргентина
1 9.00 X 4.50 2 1.45
1-й тайм

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Польши и Аргентины. Роберт Левандовски и Лионель Месси, главные звёзды команд, выйдут на поле с первых минут.

Польская сборная начнёт игру в следующем составе: Щесны, Кэш, Глик, Кивёр, Берешиньски, Зелиньски, Белик, Крыховяк, Франковски, Свидерски, Левандовски.

Аргентинская сборная, в свою очередь, будет играть с первых минут в таком составе: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, ди Мария, Альварес.

Стартовый свисток в матче Польша – Аргентина прозвучит в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.  

Турнирные расклады в группе С

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ПОЛЬША АРГЕНТИНА
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Комментарии (1)
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sdfsffgf
30 Ноября 2022 в 20:54
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно зайдите в яндекс и в ведите запрос: Кинг бол ру и переходим по первой сылке.
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0
6.50 3.70 1.62
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Польша Польша
Аргентина Аргентина
0
0
5.10 4.10 1.67
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