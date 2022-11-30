​Месси и Левандовски – в основе: Составы Польши и Аргентины

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Польши и Аргентины. Роберт Левандовски и Лионель Месси, главные звёзды команд, выйдут на поле с первых минут.
Польская сборная начнёт игру в следующем составе: Щесны, Кэш, Глик, Кивёр, Берешиньски, Зелиньски, Белик, Крыховяк, Франковски, Свидерски, Левандовски.
Аргентинская сборная, в свою очередь, будет играть с первых минут в таком составе: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, ди Мария, Альварес.
Стартовый свисток в матче Польша – Аргентина прозвучит в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.
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