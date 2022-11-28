​Агуэро вступился за Месси перед боксёром из Мексики

Мексиканский боксёр Сауль Альварес пригрозил Лионелю Месси, который ногой пнул футболку сборной Мексики в раздевалке сборной Аргентины после победного матча (2:0). За своего друга вступился известный в прошлом футболист Серхио Агуэро.

«Не ищите здесь проблемы. Вы наверняка не знаете, что происходит в раздевалках футболистов. Футболки всегда лежат на полу из-за пота. Если вы хорошо посмотрите, то Месси сделал движение ногой, чтобы снять бутсу, и случайно зацепил футболку», - написал Агуэро в социальных сетях.

Напомним, что Серхио Агуэро несколько лет назад пришлось завершить футбольную карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.