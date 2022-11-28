Бут: «Меня очень сильно расстраивают именно аргентинцы»

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Если смотреть игру, меня очень сильно расстраивают именно аргентинцы. У них нет командной игры, вообще ничего. Просто бьют что-то», - цитирует Бута «Матч ТВ».

Национальная команда Аргентины по итогам двух туров группового этапа турнира в Катаре сумела набрать три очка и расположиться на втором месте в турнирной таблице.

Следующий матч аргентинцы проведут с поляками 30 ноября в 22:00. Эта встреча станет решающей в вопросе выхода из группы.