Газзаев не верит, что Польша сумеет выйти в плей-офф чемпионата мира

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы сборной Польши выйти в плей-офф чемпионата мира.

Напомним, что на данный момент польская команда возглавляет турнирную таблицу группы C. Однако, если сегодня, 30 ноября, подопечные Чеслава Михневича уступят Аргентине, а в параллельной игре между Саудовской Аравией и Мексикой будет выявлен победитель, то Польша имеет все шансы завершить свои выступления на мундиале.

«Аргентина, безусловно, будет фаворитом в матче с Польшей. Если Аргентина и Саудовская Аравия одерживают победы, то Польша остаётся без плей-офф. Думаю, так и произойдёт», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч Польша — Аргентина, как и Саудовская Аравия — Мексика, начнётся в 22:00 по московскому времени.