Колосков: «Сборная Польши далека от эталонов ЧМ»

В матче третьего тура группового раунда ЧМ-2022 сборная Аргентины на классе разобралась с командой Польши. «Альбиселесте» победили европейцев со счетом 2:0. Своим мнением по этому матчу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Аргентина играла лучше и заслуженно победила. Польша проиграла 0:2, что позволило выйти в плей-офф тоже заслуженно. Если говорить о качестве игры, то поляки далеки от эталонов ЧМ», - передает слова Колоскова «Спорт-экспресс».

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с командой Австралии, а Польша померяется силами с действующим обладателем трофея – Францией.