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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Скалони: «Пока что мы ничего не достигли»

27 Ноября 2022 • 01:32 Комментировать
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над сборной Мексики (2:0). Победу «альбиселесте» принесли точные удары Лионеля Мессии и Энцо Фернандеса.

«Игра окончена и всё. Пока что мы ничего не достигли. Мы знали, что нас ждёт очень трудная игра. Решил всё на поле наш 10-й номер», - делится Clarin.

Скалони отметил, что радость от победы будет недолгой. Завтра сборная будет готовиться к следующему матчу на чемпионате мира.

Встреча Аргентины с Польшей, а также параллельный матч сборных Мексики и Саудовской Аравии решат, кто выйдет в плей-офф из квартета.

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Сборная Аргентины Лионель Скалони
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