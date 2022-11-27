Скалони: «Пока что мы ничего не достигли»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над сборной Мексики (2:0). Победу «альбиселесте» принесли точные удары Лионеля Мессии и Энцо Фернандеса.

«Игра окончена и всё. Пока что мы ничего не достигли. Мы знали, что нас ждёт очень трудная игра. Решил всё на поле наш 10-й номер», - делится Clarin.

Скалони отметил, что радость от победы будет недолгой. Завтра сборная будет готовиться к следующему матчу на чемпионате мира.

Встреча Аргентины с Польшей, а также параллельный матч сборных Мексики и Саудовской Аравии решат, кто выйдет в плей-офф из квартета.