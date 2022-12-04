Валерий Баринов назвал свой идеальный финал чемпионата мира – 2022

Народный артист России Валерий Баринов ответил на вопрос, какой финал чемпионата мира – 2022 стал бы для него идеальным.

«Мне было бы интересно посмотреть матч Бразилия — Франция. Также интересна Аргентина в качестве потенциального финалиста, ведь за Месси наблюдает весь мир, вероятно, это его последняя возможность выиграть ЧМ», — цитирует слова Баринова портал «РБ Спорт».

Напомним, Аргентина и Нидерланды стали первыми четвертьфиналистами турнира. Сегодня, 4 декабря, путевку в следующий раунд разыграют французы в матче с Польшей (в 18:00 по мск) и Англия в борьбе с Сенегалом (22:00 по мск).