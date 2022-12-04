Дешам – про ожерелье Кунде: «Носит его даже на тренировках»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам взял на себя вину за то, что его игрок провёл почти весь тайм матча с поляками с ожерельем на шее.

Комичный момент случился сегодня в игре сборных Франции и Польши. Почти весь первый тайм правый защитник французов Жюль Кунде провёл с ожерельем на шее, а ношение таких аксессуаров на поле запрещено. В итоге только к перерыву арбитр заставил француза снять украшение.

«Не знаю, что это за ожерелье, но он носит его даже на тренировках. Но если б я увидел это на нём перед выходом на поле – заставил бы снять. Это моя вина», - сказал Дешам на пресс-конференции после игры.

Напомним, в четвертьфинале французы встретятся либо со сборной Англии, либо со сборной Сенегала. Кто это будет – узнаем сегодня. Очный матч между ними стартует в 22:00 по Москве.