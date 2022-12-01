Крыховяк: «Польше нужно играть иначе, если мы хотим удивить Францию»

Игрок средней линии сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Франции в раунде плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Нам нужно будет сыграть иначе, если мы хотим удивить Францию. Нужно более изобретательно действовать с мячом. Мы проведем анализ матча против сборной Аргентины, чтобы попробовать привнести что-то новое в свою игру перед плей-офф», - передает слова полузащитника Lequipe.

Поединок между сборными Франции и Польши в 1/8 финала мундиаля состоится 4 декабря.

Напомним, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.