​Мбаппе упрочил лидерство в гонке бомбардиров чемпионата мира – у него 5 голов

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции громит Польшу со счётом 3:0 (идёт добавленное время). Долгое время вопрос о победителе противостояния оставался открытым, но в концовке интригу двумя своими голами убил нападающий Килиан Мбаппе.

Теперь на счету Килиана Мбаппе 5 голов на чемпионате мира – 2022. Он упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Позади Килиана Мбаппе в рейтинге бомбардиров ЧМ-2022 идут сразу пять игроков – Лионель Месси, Маркус Рэшфорд, Коди Гакпо, Альваро Мората и Эннер Валенсия забили по три гола.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем дуэли Англия – Сенегал.