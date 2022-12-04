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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе упрочил лидерство в гонке бомбардиров чемпионата мира – у него 5 голов

04 Декабря 2022 • 19:54 Комментировать (1)
Франция
3:1
Польша
окончен

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции громит Польшу со счётом 3:0 (идёт добавленное время). Долгое время вопрос о победителе противостояния оставался открытым, но в концовке интригу двумя своими голами убил нападающий Килиан Мбаппе.

Теперь на счету Килиана Мбаппе 5 голов на чемпионате мира – 2022. Он упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Позади Килиана Мбаппе в рейтинге бомбардиров ЧМ-2022 идут сразу пять игроков – Лионель Месси, Маркус Рэшфорд, Коди Гакпо, Альваро Мората и Эннер Валенсия забили по три гола.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем дуэли Англия – Сенегал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Декабря 2022 в 19:59
ай маладэц келиан.. ышо асталась усе енти мячи забиц злобнаму гному в заднецу.. А-ха-ха-ха! )))
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