Сёмин: «Мбаппе — уникальный игрок»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной Франции над Польшей (3:1) в рамках мачта 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Франция была явно сильнее Польши. Они в хорошем физическом состоянии — все складно получается. Конечно, они одни из претендентов на победу на чемпионате мира», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Специалист заявил, что Килиан Мбаппе является уникальным футболистом, он заслуженно лидирует в снайперской гонке мундиаля.

В текущем розыгрыше чемпионата мира 23-летний форвард забил пять голов и сделал две результативные передачи в четырех матчах.