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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гризманн установил рекорд сборной Франции на ЧМ

04 Декабря 2022 • 20:33 Комментировать
Франция
3:1
Польша
окончен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн установил новый национальный рекорд на чемпионате мира в Катаре.

Гризманн отдал уже 15 передач под удар на этом турнире – это рекорд Франции по передачам под удар за один чемпионат мира в XXI веке.

Напомним, что сборная Франции обыграла команду Польши в 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 3:1.

Французы являются действующими чемпионами мира.

В следующей стадии плей-офф команда Дидье Дешама сыграет с победителем пары Англия - Сенегал, матч которых состоится 4 декабря в 22:00 по московскому времени.

Следить за событиями этой встречи можно в текстовой трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши Антуан Гризманн
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