Гризманн установил рекорд сборной Франции на ЧМ

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн установил новый национальный рекорд на чемпионате мира в Катаре.

Гризманн отдал уже 15 передач под удар на этом турнире – это рекорд Франции по передачам под удар за один чемпионат мира в XXI веке.

Напомним, что сборная Франции обыграла команду Польши в 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 3:1.

Французы являются действующими чемпионами мира.

В следующей стадии плей-офф команда Дидье Дешама сыграет с победителем пары Англия - Сенегал, матч которых состоится 4 декабря в 22:00 по московскому времени.

Следить за событиями этой встречи можно в текстовой трансляции на сайте Liveresult.ru.