Кечинов: «В первом тайме французам было не очень спокойно»

Бывший «спартаковец» Валерий Кечинов похвалил сборную Франции и Килиана Мбаппе за сегодняшнюю игру. Ранее французы по-чемпионски обыграли сборную Польши в игре 1/8 финала мундиаля в Катаре. Команда из Восточной Европы отправится домой, а «трёхцветные» сыграют либо со сборной Англии, либо со сборной Сенегала в четвертьфинальном матче.

«В первом тайме французам было не очень спокойно. Могли и уступать в счёте. Непонятно, как в таком случае развивался бы сценарий матча», - рассуждает Кечинов.

Но после первого гола в исполнении Оливье Жиру всё стало понятно, цитирует его Rusfootball.info. Команда преобразилась и довела дело до уверенной победы.

Эксперт добавил, что Килиан Мбаппе на данный момент – лучший футболист мира и находится в прекрасной форме. На счету Мбаппе, напомним, дубль в ворота поляков.