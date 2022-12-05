Орещук: «Левандовски совсем не реализовал себя на турнире»

Бывший футболист, а ныне футбольный агент Роман Орещук скептически оценил выступление форварда и капитана сборной Польши Роберта Левандовски на чемпионате мира в Катаре. Накануне сборная Польши вылетела с чемпионата мира, проиграв сборной Франции – 1:3. Левандовски с пенальти забил гол престижа на последних минутах.

«Вот Левандовски вроде звезда. Но совсем себя не реализовал на турнире», - высказался Орещук в эфире «Матч ТВ».

Роберт Левандовски отметился на чемпионате мира двумя голами. Первый он забил в ворота сборной Саудовской Аравии во втором туре группового этапа (2:0). Второй – в недавнем матче против сборной Франции (1:3).

Отметим, что сборная Польши вышла в плей-офф мундиаля впервые за 36 лет.