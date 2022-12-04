Мбаппе поделился секретом своего успеха на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей текущей форме.

Оформив дубль в поединке против Польши (3:1), форвард «Пари Сен-Жермен» вышел на первое место в списке лучших бомбардиров катарского мундиаля с пятью забитыми голами.

«Я готовился к этому сезону так, чтобы подойти к чемпионату мира на пике формы в моральном и физическом плане. Я очень хотел приехать в Катар максимально готовым. Пока всё складывается удачно.

Задача сборной Франции – выиграть турнир, и мы ещё далеки от достижения нашей цели», – цитирует журналист Адриен Гренье звезду французской национальной команды.