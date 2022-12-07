Семшов – о сборной Польши: «Матч с Аргентиной — вообще позор»

Бронзовый призёр чемпионата России в составе московского «Торпедо» Игорь Семшов дал оценку выступлению национальной сборной Польши на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Специалист заявил, что сборная России является сильнее команды Польши, а также выразил недоумение касательно продемонстрированного поляками футбола.

«Матч с Аргентиной — вообще позор. Как аргентинцы их не добили?!» - приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

Тем не менее эксперт отдал должное польскому коллективу за весьма неплохой матч с командой Франции в 1/8 финала.

В группе с Саудовской Аравией, Аргентиной и Мексикой Польша заняла второе место.