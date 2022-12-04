Тарханов: «Французы играли вполсилы»

Российский тренер Александр Тарханов подвёл итоги встречи между сборными Франции и Польши. «Трёхцветные» уверенно обыграли своих соперников из Восточной Европы – 3:1.

«Ярким я этот матч точно не назову. Скорее, французы играли вполсилы», - цитирует специалиста Rusfootball.info.

Тарханов добавил, что оружия у поляков против действующих чемпионов мира не нашлось, и они не смогли ничем им ответить. По мнению эксперта, причиной была боязнь соперника. И как следствие – практически полное отсутствие моментов с одной стороны.

В четвертьфинале мундиаля в Катаре подопечные Дидье Дешама встретятся с победителем матча между сборными Сенегала и Англии. Следите за ходом встречи на портале Liveresult.ru.