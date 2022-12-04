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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Левандовски, до свидания: Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции и вывел команду в 1/4 финала ЧМ

04 Декабря 2022 • 19:58 Комментировать (37)
Франция
3:1
Польша
окончен

В матче плей-офф ЧМ-2022 сыграли сборные Франции и Польши.

Протокол игры  
Франция3:1Польша
(1:0) Жиру Оливье44'  
(2:0) Мбаппе Килиан74'  
(3:0) Мбаппе Килиан90'  
  Левандовски Роберт (3:1)
Льорис УгоКунде Жюль 90' (Дисаси Аксель ( 90') Варан РафаэльУпамекано ДайоЭрнандес ТеоТчуамени Орельен  32' 66' (Фофана Юссуф ( 66') Рабио АдриенДембеле Усман 76' (Коман Кингсли ( 76') Гризманн АнтуанМбаппе КилианЖиру Оливье 76' (Тюрам Маркус ( 76')
Запасные: Гендузи МаттеоКоло-Муани РандальМанданда СтивПавар БенжаменКонате ИбраимаКамавинга ЭдуардоАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
Щесны ВойцехКэш Мэтти  88'Глик КамилКивёр Якуб 87' (Гросицки Камил ( 87') Берешиньски Бартош  47'Крыховяк Гжегож 71' (Залевски Никола ( 71') Каминьски Якуб 71' (Белик Крыстян ( 71') Зелиньски ПётрШиманьски Себастьян 64' (Милик Аркадиуш ( 64') Франковски Пшемыслав 87' (Беднарек Ян ( 87') Левандовски Роберт
Запасные: Пёнтек КшиштофСкорупски ЛукашГумни РобертГрабара КамильШиманьски ДамианСкораш МихалЖурковски ШимонСвидерски КарольВетеска МатеушЕнджейчик Артур
04 декабря. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

Действующий чемпион мира получил вполне «рабочего» соперника. Сборная Польши просто чудом протиснулась в плей-офф, страдая 90 минут против Аргентины. Реализуй Месси и компания на один больше из десяти своих шансов, засчитай арбитр один «лишний» гол Мексики, и Роберт Левандовски не играл был в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Правда, Мбаппе и компания всё равно собрались быстро завершить путь поляка по плей-офф.

Первого опасного момента ждать пришлось всего четыре минуты. Сборная Франция, выставившая лучшие силы в атаке (Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе), отметилась уже на четвёртой минуте. Что необычно, отметилась она ударом Варана. Рафаэль плотным выстрелом замкнул подачу Гризманна от угла поля, заставив Щесного метнутся к перекладине. Но мяч пролетел выше ворот. Далее французы атаковали сильно больше, но поляки не боялись. Жалили в контратаках и смотрелись уверенно.

В концовке тайма произошёл обмен супермоментами: Дембеле прострелил практически на пустые ворота, но Жиру умудрился в них не попасть, а в ответ Зелиньски трижды расстреливал ворота Льориса. Сначала спас рикошет, затем сам голкипер, а в завершении Варан вынес мяч из пустых ворот. Но первые 45 минут всё-таки не оставили нас без забитых мячей. На 44-й отличился Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Килиан Мбаппе по левому углу штрафной площади сыграл, отыскав Жиру. Оливье без нервов развернулся и пробил в дальний, не оставив шансов голкиперу – 1:0. Килиан не только пасовал партнёрам. На исходе часа игрового времени Мбаппе взял игру на себя, ушёл к центру и пробил. Мяч срикошетил о Крыховяка и уже отыгран был Щесны, но в итоге полякам повезло – мимо ворот улетела сфера. А потом случился угловой, когда Варан столкнулся с голкипером, а Жиру уже после свистка порадовал точным ударом через себя. Этот кульбит, естественно, засчитан не был.

Только во второй половине второго тайма начались замены. Михневич усилил атаку Миликом, сняв Шиманьски, а Дешам освежил опорную зону, разменяв Чуамени на Фофану. А вскоре была добита и призрачная интрига. Поляки слегка осмелели, часто выбегая в позиционные атаки, и были пойманы в контрвыпаде 3 в 2. Жиру сыграл на Дембеле, тот с правого края отдал на левый, где разобрался Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил точно под перекладину – 2:0. В этот момент уже всё понял и Дешам, выпустивший Тюрам и Комана вместо Жиру и Дембеле.

В компенсированное время французы ещё и разгром оформили. Мбаппе после передачи Тюрам эффектным ударом закрутил мяч под перекладину. Но разгрома поляки в итоге избежали. Упамекано уже на 7-й компенсированной минуте сыграл рукой в своей штрафной площади, а Роберт Левандовски лишь со второй попытки реализовал пенальти - 3:1. Сборная Франции без особых проблем разобралась с поляками, представлявшими слабое зрелище на этом чемпионате мира. «Трёхцветные» отправляются в четвертьфинал, где им предстоит сыграть с победителем пары Англия – Сенегал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши
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Комментарии (37)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
04 Декабря 2022 в 21:32
Кстати, вы видели - КАК один выходящий на замену поляк вдохновлял - провожал на выход другого, рядом с ним? Как раз камера, как на грех,этот момент поймала. Не,ну может все и норм, но это жесть. и не только для восприятия катарцев и т.д. Полапал-похлопал другому игроку по ягодицам. как свою возлюбленную в интимной обстановке. Неожиданно так)) Даже и не знаю, что по этому поводу думать. Может, у них там, у этих нынешних поляков, так и положено. Какое-то Фу. необъяснимо (или наоборот - как раз объяснимо))
CELTIC FROST
04 Декабря 2022 в 21:25
Кстати, несмотря на счет, это - лучший матч Польши на турнире. В группе они и близко так не играли, даже с арабами. На удивление - без автобуса и т.д. / Франция не впечатлила. НО -учитывая уровень ее исполнителей, в том числе, ненавидимого многими здесь Мбаппе), она была и есть претендент на самые высокие места. Вопреки или благодаря тренеру - не знаю. Но так. С другой стороны, ее хождение пешком (за исключением резких рывков мегаскоростных крайков) может аукнуться в будущем. Посмотрим...
wild cat
04 Декабря 2022 в 21:24
ну вот и славнинка..)) давай дасвидос свинапасы..))
KLINSMANN
04 Декабря 2022 в 20:34
Незаслуженно попали - заслуженно вылетели ) ✔
ОдмЫн
04 Декабря 2022 в 20:51
почему незаслуженно попали ? личная неприязнь ?
KLINSMANN
04 Декабря 2022 в 20:53
в смысле почему? Не спортивный принцип.
KLINSMANN
04 Декабря 2022 в 20:31
Баул, аэропорт, аул :) 😁✈
redwhite1959
04 Декабря 2022 в 20:28
Как говорил великий вождь и учитель всех народов - незаменимых людей нет! Нет Погба и Канте - их функции взяли на себя Гризманн и Тчуамени соответственно - и проявили сегодня оба себя блестяще! Мбаппе - настоящий голеадор! И дело даже не в его реактивной скорости, дриблинге и обращении с мячом. У него потрясающе развито голевое чутьё - оказаться в нужное время в нужном месте! Сегодня французы ещё раз подтвердили свои высокие притязания на высокое место на этом ЧМ. Но - ИМХО - есть у них слабое место - Льорис. Сегодня - особенно в первом тайме - несколько раз ошибался в простых ситуациях, что непозволительно опытному и классному вратарю.
FORZAYOU
04 Декабря 2022 в 20:15
Пшечная блевотина
Element-22
04 Декабря 2022 в 20:05
«Пшик, пшек» (С) )))
ARTUR
04 Декабря 2022 в 20:04
матч смотрительный , можно даже прибухнуть когда смотришь такие команды , потому что пофиг кто вылетит , все равно радостно )) Порадовал Гризман , для меня он был лучшим на поле , отпахал на 10 . Мбапа в своем стиле , самолюбование , ужимки .. ну мерзкий как ни крути , бил по воротам даже не смотрел где они , просто бил , просто попал . Оба раза бил с той точки где у него залетает . Ну и вишенка на тортике это польское убожество . Пипец.. ну нет слов , иметь такого игрока может себе позволить Франция , Барселона .. там есть кому подаватьна него мячи , у поляков их нет таких игроков , поэтому изначально на одного игрока меньше... полный ноль, игрок претендующий на золотой мяч не ИМЕЕТ ПРАВА НЕ ЗАБИВАТЬ ДВА ПЕНАЛЬТИ ПОДРЯД .
Element-22
04 Декабря 2022 в 20:06
При замедленном повторе первого гола чётко было видно, как Мбаппе перед ударом поднял голову и посмотрел ровно в то место, куда отправил мяч.
ARTUR
04 Декабря 2022 в 20:12
Провожал ..все удары что он сегодня делал , все были на интуицию..
Element-22
04 Декабря 2022 в 20:17
Пересмотри) всё чётко видно. Он такие голы пачками кладёт. Сомневаюсь, что это всегда интуиция. Уже отточенный навык.
ARTUR
04 Декабря 2022 в 21:29
Однозначно что навык , как по другому , это его точка , второй гол , вот туда он крутит постоянно , таких много игроков , Роббен имел один навык ) все об этом знали , а сделать ничего не могли , ваш любимый Криштиану , ножками семенил всю дорогу , один финт доведенный до филигранности , но это не делает их великими .
Evgen 86
04 Декабря 2022 в 20:08
Хороший напротив и не должен смотреть - я сам играл в футбол ворота инстинктивно знаешь где находятся так же как и партнер с которым сыгран
ARTUR
04 Декабря 2022 в 20:11
я тоже играл , это пререгатива среднего игрока , выдающийся игрок , посмотрит перед ударом . понимаю ято я для тебя не авторитет , просто почитай автобиографическую книгу Ван Бастена .
NOBODY
04 Декабря 2022 в 20:15
ну его в 3 голе даже не прессинговал никто, там времени было в шахматы сыграть, не то что нанести удар по воротам....
SpsGod
04 Декабря 2022 в 20:04
Польша вышла в плейофф чтобы подарить французам голы и хорошую статистику, не более.
Не умоляю заслуг Мбаппе, но как-то слишком легко даются ему голы и победы на мундиале, попал в удачное поколение, с таким составом можно было брать турниры 2016, 2018, 2020. Надеюсь не возьмут этот ЧМ.
NOBODY
04 Декабря 2022 в 20:09
вотт!!!! именно так и я считаю!!! и прошлый ЧМ - в той сборной и я бы стал классным игроком....
ОдмЫн
04 Декабря 2022 в 20:02
Жаль поляков, отличный первый тайм провели, но зверь Мбаппе сделал свое дело. Сумашедший матч провел афрофранцуз, уж получше всяких распиаренных карликов с рожей дауна(про которого на сайте уже 24 часа диферамбы поют)
Evgen 86
04 Декабря 2022 в 20:04
И чем же сумашедший? Игра на чистых мячах и отстранение от борьбы? Вот Гризманн провёл сумашедший матч. Если ты не любишь игру Месси это не значит что он плохо играет
ОдмЫн
04 Декабря 2022 в 20:07
Ну хотя бы скорость, за ним не успевали. Исполнение . Итог - 2 гола, плюс пас . Мало ?
Evgen 86
04 Декабря 2022 в 20:09
А Месси не забивает? Или нет исполнения?))
ОдмЫн
04 Декабря 2022 в 20:11
ну забьет какой нить сраный гол, запиарят до небес)) а в итоге даже ЗМ подарят
Sergey999
04 Декабря 2022 в 20:22
Ну если его признали лучшим в игре с саудитами)) это о чем то и говорит
ОдмЫн
04 Декабря 2022 в 20:50
саудиты и есть уровень распиаренного днокарлика
Sergey999
04 Декабря 2022 в 20:21
Да даже если вылетят от голландцев все равно лучшим игроком турнира признают)))
slain
04 Декабря 2022 в 20:01
Ну по-хорошему 4-1 должно было быть, хз с какого перепуга у Жиру второй мяч забрали.
NOBODY
04 Декабря 2022 в 20:15
чтобы мбаппу не обошел!!! заговор!!! ))))))))))))))))))
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