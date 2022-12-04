Левандовски, до свидания: Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции и вывел команду в 1/4 финала ЧМ

В матче плей-офф ЧМ-2022 сыграли сборные Франции и Польши.

Действующий чемпион мира получил вполне «рабочего» соперника. Сборная Польши просто чудом протиснулась в плей-офф, страдая 90 минут против Аргентины. Реализуй Месси и компания на один больше из десяти своих шансов, засчитай арбитр один «лишний» гол Мексики, и Роберт Левандовски не играл был в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Правда, Мбаппе и компания всё равно собрались быстро завершить путь поляка по плей-офф.

Первого опасного момента ждать пришлось всего четыре минуты. Сборная Франция, выставившая лучшие силы в атаке (Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе), отметилась уже на четвёртой минуте. Что необычно, отметилась она ударом Варана. Рафаэль плотным выстрелом замкнул подачу Гризманна от угла поля, заставив Щесного метнутся к перекладине. Но мяч пролетел выше ворот. Далее французы атаковали сильно больше, но поляки не боялись. Жалили в контратаках и смотрелись уверенно.

В концовке тайма произошёл обмен супермоментами: Дембеле прострелил практически на пустые ворота, но Жиру умудрился в них не попасть, а в ответ Зелиньски трижды расстреливал ворота Льориса. Сначала спас рикошет, затем сам голкипер, а в завершении Варан вынес мяч из пустых ворот. Но первые 45 минут всё-таки не оставили нас без забитых мячей. На 44-й отличился Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Килиан Мбаппе по левому углу штрафной площади сыграл, отыскав Жиру. Оливье без нервов развернулся и пробил в дальний, не оставив шансов голкиперу – 1:0. Килиан не только пасовал партнёрам. На исходе часа игрового времени Мбаппе взял игру на себя, ушёл к центру и пробил. Мяч срикошетил о Крыховяка и уже отыгран был Щесны, но в итоге полякам повезло – мимо ворот улетела сфера. А потом случился угловой, когда Варан столкнулся с голкипером, а Жиру уже после свистка порадовал точным ударом через себя. Этот кульбит, естественно, засчитан не был.

Только во второй половине второго тайма начались замены. Михневич усилил атаку Миликом, сняв Шиманьски, а Дешам освежил опорную зону, разменяв Чуамени на Фофану. А вскоре была добита и призрачная интрига. Поляки слегка осмелели, часто выбегая в позиционные атаки, и были пойманы в контрвыпаде 3 в 2. Жиру сыграл на Дембеле, тот с правого края отдал на левый, где разобрался Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил точно под перекладину – 2:0. В этот момент уже всё понял и Дешам, выпустивший Тюрам и Комана вместо Жиру и Дембеле.

В компенсированное время французы ещё и разгром оформили. Мбаппе после передачи Тюрам эффектным ударом закрутил мяч под перекладину. Но разгрома поляки в итоге избежали. Упамекано уже на 7-й компенсированной минуте сыграл рукой в своей штрафной площади, а Роберт Левандовски лишь со второй попытки реализовал пенальти - 3:1. Сборная Франции без особых проблем разобралась с поляками, представлявшими слабое зрелище на этом чемпионате мира. «Трёхцветные» отправляются в четвертьфинал, где им предстоит сыграть с победителем пары Англия – Сенегал.