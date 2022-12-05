Кейн – лучший игрок матча Англии против Сенегала

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн получил награду главной звезде поединка 1/8 финала.

Лидер «трёх львов» записал себе в актив один забитый мяч, ставший для него первым на турнире. Точный удар Кейна установил на табло счёт 2:0 перед уходом команд на перерыв. В составе англичан также отличились Джордан Хендерсон и Букайо Сака.

Выступление Кейна примечательно не только забитым мячом: представитель «Тоттенхэма» чаще всех попадал в створ и обводил оппонентов, а также отметился четырьмя выигранными дуэлями и одной передачей под удар.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет против Франции. Матч пройдёт 10 декабря.