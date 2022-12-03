Англия - Сенегал: Булыкин сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, поигравший за сборную России и «Локомотив», поделился ожиданиями от встречи сборных Англии и Сенегала в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Англичане выглядят предпочтительнее и возьмут верх - 2:1 или 3:1. Сенегал способен оказать сопротивление, наиграть на гол, но на большее не хватит. Англия дойдет до полуфинала», - передает слова Дмитрия «Плеймейкер».

Поединок национальных команд Англии и Сенегала состоится завтра, 4 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В ¼ финала победитель этого матча сыграет против сильнейшего в паре Франция – Польша.